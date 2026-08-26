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Spor Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor! Bordo-mavililerin eksikleri bel büküyor!
Spor

Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor! Bordo-mavililerin eksikleri bel büküyor!

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Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor! Bordo-mavililerin eksikleri bel büküyor!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Macaristan ekibi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak olan bu kritik mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek.

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmayı hedefliyor.

 

- Eksik oyuncular

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak. 

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