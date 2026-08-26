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Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

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Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

ABD’de 29 eyaletin Meta’ya karşı açtığı tarihi davada ifade veren eski çalışanların ifşaları ve sunulan çarpıcı kanıtlar, mahkeme salonunda adeta bomba etkisi yaptı. Şirketin çocukların ruh sağlığını ve güvenliğini hiçe sayarak finansal çıkarları ile platform bağımlılığını önceliklendirdiğinin ortaya çıkması, sosyal medya devini iyice köşeye sıkıştırdı. Instagram CEO’su Adam Mosseri’nin tüm iddiaları reddetme çabalarına rağmen, platformun işleyişini kökten değiştirebilecek ve Meta’yı piyasa değerine yakın 1,4 trilyon dolarlık rekor bir cezayla karşı karşıya bırakabilecek sürecin düğmesine basıldı.

#1
Foto - Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

Instagram CEO'su Adam Mosseri, ABD'de 29 eyaletin Meta'ya karşı açtığı davada şirketinin kamuoyundan olumsuz bilgileri sakladığı yönündeki iddiaları reddetti.

#2
Foto - Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

The Guardian'ın haberine göre Mosseri, California eyaletindeki federal mahkemede görülen davada ifade verdi.

#3
Foto - Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

Meta'nın ürünlerini gençlerde bağımlılık yaratacak şekilde tasarladığı ve bunun anksiyete, depresyon ve intihar dahil ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı iddialarının ele alındığı davada Mosseri, şirketin olumsuz bilgileri kamuoyundan sakladığı yönündeki suçlamalara ilişkin soruları yanıtladı.

#4
Foto - Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

Mosseri, söz konusu iddiaları reddederek "Ekibimi herhangi bir şeyi saklamaya teşvik etmeye çalışmıyorum." ifadesini kullandı. Instagram'ın gençlere yönelik güvenlik özelliklerinin kullanım oranlarının düşük olduğuna ilişkin verilerin neden kamuoyuyla paylaşılmadığı sorusunu cevaplayan Mosseri, bu soruya "Her bir istatistiği yayımlamıyoruz." şeklinde yanıt verdi. ABD'de "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamasıyla Meta'ya karşı açılan dava sürerken, şirketin eski bir çalışanı, Meta'nın çocuk güvenliğinden ziyade finansal çıkarları önceliklendirdiği iddiasında bulunmuştu.

#5
Foto - Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

DAVANIN HAFTALARCA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR Haftalarca sürmesi beklenen davada, üst düzey yöneticilerin yanı sıra mevcut ve eski çalışanlar ile psikoloji uzmanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin dinlenmesi bekleniyor.

#6
Foto - Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

Duruşmalarda, Meta'ya dava açan 29 eyaletten California, Colorado, Kentucky ve New Jersey'nin eyalet yasalarına, diğer eyaletlerin ise federal yasalara dayanan iddiaları ve şirketin savunmaları ele alınacak. Diğer 25 eyaletin "tasarım ve bağımlılık" suçlamaları ise daha sonra ayrı duruşmalarda görülecek.

#7
Foto - Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

Jürinin yalnızca danışma rolü üstleneceği davada, Meta'nın sorumlu olup olmadığı ve uygulanacak ceza veya yaptırımlara ilişkin nihai kararı Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers verecek. Davanın sonucunun diğer eyaletlerdeki davalara yön verebileceği, Facebook ve Instagram'ın işleyişini değiştirebileceği ve Meta'yı milyarlarca dolar ceza ödemeye zorlayabileceği değerlendiriliyor.

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