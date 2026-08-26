Eski çalışanın ifşaları mahkemeyi salladı: Instagram için yolun sonu mu geldi?

ABD’de 29 eyaletin Meta’ya karşı açtığı tarihi davada ifade veren eski çalışanların ifşaları ve sunulan çarpıcı kanıtlar, mahkeme salonunda adeta bomba etkisi yaptı. Şirketin çocukların ruh sağlığını ve güvenliğini hiçe sayarak finansal çıkarları ile platform bağımlılığını önceliklendirdiğinin ortaya çıkması, sosyal medya devini iyice köşeye sıkıştırdı. Instagram CEO’su Adam Mosseri’nin tüm iddiaları reddetme çabalarına rağmen, platformun işleyişini kökten değiştirebilecek ve Meta’yı piyasa değerine yakın 1,4 trilyon dolarlık rekor bir cezayla karşı karşıya bırakabilecek sürecin düğmesine basıldı.