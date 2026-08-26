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Otomotiv
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1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

Temmuz ayı ikinci el otomobil pazar raporu, piyasadaki hareketliliğin tüm hızıyla sürdüğünü ve milyonluk bütçeye sahip alıcıların tercihlerini netleştirdiğini ortaya koydu. İlan hacimlerine göre yapılan sıralamada liderliği yine Renault göğüslerken, onu sırasıyla Fiat ve Volkswagen takip etti. Bütçesi kısıtlı olanlar ve araç arayışındakiler için hazırlanan bu popüler 10'lu liste, ikinci el pazarındaki en güncel eğilimleri gözler önüne serdi.

#1
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

Bir otomobil satış uygulamasında Temmuz ayı ikinci el araç raporuna göre, otomobil pazarındaki ilan hareketliliği tüm hızıyla sürüyor...

#2
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

Temmuz ayında ikinci el otomobil ilanlarında marka bazında Renault ilk sıradaki yerini korudu. Renault’u Fiat ve Volkswagen takip etti. İlan hacmine göre en çok yer alan 10 marka şöyle sıralandı:

#3
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

RENAULT

#4
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

FİAT

#5
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

VOLKSWAGEN

#6
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

FORD

#7
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

OPEL

#8
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

HYUNDAİ

#9
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

PEUGEOT

#10
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

TOYOTA

#11
Foto - 1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

BMW

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