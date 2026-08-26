1 milyon TL bütçesi olanlar bu listeye mutlaka baksın! İşte ikinci el piyasasını zangır zangır sallayan en popüler 10 araba

Temmuz ayı ikinci el otomobil pazar raporu, piyasadaki hareketliliğin tüm hızıyla sürdüğünü ve milyonluk bütçeye sahip alıcıların tercihlerini netleştirdiğini ortaya koydu. İlan hacimlerine göre yapılan sıralamada liderliği yine Renault göğüslerken, onu sırasıyla Fiat ve Volkswagen takip etti. Bütçesi kısıtlı olanlar ve araç arayışındakiler için hazırlanan bu popüler 10'lu liste, ikinci el pazarındaki en güncel eğilimleri gözler önüne serdi.