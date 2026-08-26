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Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

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Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir uyarısına mutlaka kulak verilmeli...

#1
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, geceleri 6 saatten az uyumanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini bildirdi.

#2
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Emrah Özdemir, uyku sırasında kalp hızının ve kan basıncının doğal olarak düşmesinin beklendiğini belirtti.

#3
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Özdemir, uykunun, kalp ve damar sisteminin dinlenme dönemlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Yetersiz uyku durumunda vücut bu dinlenme sürecini yeterince tamamlayamayabilir. Özellikle uyku süresinin sürekli olarak kısa olması, kan basıncının gece boyunca beklenen düzeyde düşmesini engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Yetersiz uykunun yalnızca yorgunluk ve dikkat kaybıyla değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Özdemir, uyku eksikliğinin kalp-damar sistemi üzerinde de etkileri olabileceğini kaydetti.

#5
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Özdemir, yetersiz uykunun, stres hormonlarının artmasına ve sempatik sinir sisteminin daha aktif çalışmasına neden olabileceğini belirterek, "Vücudun uzun süre bu şekilde uyarılmış halde kalması, kalp hızını ve kan basıncını etkileyebilir. Bu nedenle uyku düzenini kalp sağlığından bağımsız düşünmemek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Sadece yatakta geçirilen sürenin yeterli olmadığını vurgulayan Özdemir, gece boyunca sık uyanma, uykuya dalmakta güçlük çekme, horlama ve uyku apnesi gibi sorunların da uyku kalitesini bozabileceğine dikkati çekti.

#7
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Özdemir, "Bir kişi yedi-sekiz saat uyuduğunu düşünebilir ancak uyku sürekli bölünüyorsa vücut yeterince dinlenemeyebilir. Özellikle yüksek tansiyonu bulunan veya kalp-damar hastalığı açısından risk taşıyan kişilerin uyku kalitesini de dikkate alması önemlidir." önerisinde bulundu.

#8
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Yüksek tansiyon gelişiminde genetik yatkınlık, yaş, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, fazla kilo, stres ve sigara kullanımı gibi birçok faktörün rol oynadığını aktaran Özdemir, uykunun da bu bütünün önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

#9
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Günde 6 saatten az uyumak tansiyonu yükseltebilir

Özdemir, araştırmaların, düzenli ve yeterli uykunun kan basıncının kontrolü ve kalp-damar sağlığının korunması açısından göz ardı edilmemesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Özellikle geceleri sürekli altı saatten az uyuyan, sabah dinlenmeden uyanan veya yüksek tansiyon problemi bulunan kişilerin uyku düzenlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Gerekli durumlarda uzman değerlendirmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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