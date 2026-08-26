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Gündem Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil; kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu zaferin 955'inci yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun, yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum" dedi.

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