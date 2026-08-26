Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!

Cruz, “Kim olduğumuz ve neye inandığımız konusunda kapsamlı bir tartışma yapılacak.” dedi. Trump’ın görev süresinin sona ermesinin ardından Cumhuriyetçi Partinin özellikle ekonomi alanında temel sorularla karşı karşıya kalacağını belirten Cruz, partinin sınırlı devlet ve serbest piyasa ekonomisine inanan muhafazakar bir yapı olarak kalıp kalmayacağının veya devletin daha büyük rol üstlendiği bir yöne ilerleyip ilerlemeyeceğinin tartışılacağını ifade etti.