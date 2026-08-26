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Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!

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Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, 2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin JD Vance etrafında birleşmediğini söyledi. Cruz, Donald Trump sonrası dönemde partinin kimliği ve siyasi yönü konusunda kapsamlı bir tartışma yaşanacağını belirtti. Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Cumhuriyetçi Partinin Başkan Yardımcısı JD Vance’i 2028 başkanlık seçimlerinde aday gösterme konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.

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Foto - Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!

Cruz, Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından partinin kimliği ve siyasi yönelimi konusunda geniş çaplı bir tartışma yaşanmasını beklediğini belirtti. Cumhuriyetçilerin gelecek seçimlerde Vance’i aday gösterme konusunda uzlaşmadığını söyleyen Cruz, partinin bu seçenekte karar kılıp kılmadığı yönündeki soruya doğrudan, “Hayır.” yanıtını verdi.

#2
Foto - Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!

Cruz, “Kim olduğumuz ve neye inandığımız konusunda kapsamlı bir tartışma yapılacak.” dedi. Trump’ın görev süresinin sona ermesinin ardından Cumhuriyetçi Partinin özellikle ekonomi alanında temel sorularla karşı karşıya kalacağını belirten Cruz, partinin sınırlı devlet ve serbest piyasa ekonomisine inanan muhafazakar bir yapı olarak kalıp kalmayacağının veya devletin daha büyük rol üstlendiği bir yöne ilerleyip ilerlemeyeceğinin tartışılacağını ifade etti.

#3
Foto - Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!

Dış politika konusunda ise Cumhuriyetçilerin daha izolasyoncu bir yaklaşımı benimseyip benimsemeyeceğini veya ABD’nin uluslararası düzene liderlik etmesi gerektiğine inanmayı sürdürüp sürdürmeyeceğini değerlendireceğini söyledi.

#4
Foto - Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!

Trump’tan övgüyle söz eden Cruz, onu “olağanüstü” ve “korkusuz” bir başkan olarak nitelendirdi. Trump’ın Cumhuriyetçi Partiyi köklü biçimde değiştirdiğini belirten Cruz, “Trump’a hayır” hareketine artık parti içinde yer bulunmadığını ifade etti.

#5
Foto - Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!

Cruz aynı zamanda partinin geleceğine ilişkin tartışmada rol üstlenme ihtimalini dışlamadı. “Bunu belirlemenin bir zamanı olacak. Ben de kesinlikle tartışmanın bir parçası olacağım.” dedi. Cruz, 2016’daki Cumhuriyetçi Parti başkanlık ön seçimlerinde Trump’ın en güçlü rakiplerinden biri olmuş ve 12 eyalette onu geride bırakmıştı.

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