Trump sonrası için taht kavgasına tutuştular!
Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, 2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin JD Vance etrafında birleşmediğini söyledi. Cruz, Donald Trump sonrası dönemde partinin kimliği ve siyasi yönü konusunda kapsamlı bir tartışma yaşanacağını belirtti. Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Cumhuriyetçi Partinin Başkan Yardımcısı JD Vance’i 2028 başkanlık seçimlerinde aday gösterme konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.