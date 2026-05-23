Gazze’de vahşet bitmiyor: Katil İsrail iki binayı bombaladı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezine düzenlediği hava saldırılarında iki bina tamamen yıkıldı. Tahliye uyarılarının ardından gerçekleşen saldırılar nedeniyle onlarca aile bölgeden kaçarken kadınlar ve çocuklar büyük panik yaşadı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezinde çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptıktan sonra düzenlediği hava saldırılarında 2 bina hedef alınırken, onlarca aile yerinden edildi, özellikle kadınlar ile çocuklar büyük panik yaşadı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 20. Cadde üzerinde bulunan Ebu Seyf ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

Kaynaklar, saldırının, bölgedeki tüm blok sakinlerine tahliye uyarısı yapılmasının ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynaklara göre İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda dükkanların bulunduğu başka bir binayı da hedef aldı.

Söz konusu saldırının da çevredeki blok için tahliye uyarısı yapılmasının ardından düzenlendiği ifade edildi.

GAZZE'YE HAİN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Kaynaklar, her iki tahliye uyarısının da onlarca ailenin panik içinde bölgeden kaçmasına neden olduğunu, özellikle kadınlar ve çocuklarda korku ve panik oldukları belirtildi. 

Ayrıca hava saldırılarında hedef alınan iki binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki yapılarda da ağır hasar meydana geldiği bildirildi.

Hastane kaynakları ise Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını, yaralıların Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtilirken, dün akşam itibarıyla saldırılarda 883 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 648 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılar sonucunda 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 172 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

Yorumlar

Ccc

İsrael odusu değil israelli teröristler ibaresini kullanmanızı rica ediyoruz.
