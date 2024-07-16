Gazze'de sular tükeniyor, 700 bin kişi risk altında!

Siyonist işgal rejiminin saldırı ve ablukası nedeniyle Deyr el-Balah ile Gazze kentlerinde büyüyen su sorununun, yaklaşık 700 bin insanın hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Siyonist işgal rejiminin 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı, insani krizi her geçen gün ağırlaştırıyor.

İnsanlar güvenli içme suyuna işgal ordusunun saldırılarının yanı sıra, yakıt kıtlığı nedeniyle arıtma tesislerinin ve su kuyularının devre dışı kalmasından dolayı ulaşamıyor.

Aralarında küçük çocukların, yaşlıların ve kadınların da bulunduğu insanların şiddetli sıvı kaybı nedeniyle hayatlarını kaybetmelerinden endişe ediliyor.

Gazze halkının kuyulardan çıkarılan kirli suyu kullanmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

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Deyr el-Balah Belediyesi Acil Durum Komitesi Başkanı İsmail Sarsur, kentte 700 bin insanın hayatının büyük bir susuzluk tehdidi altında olduğuna dikkati çekerek, su krizinin büyük bir sağlık sorununa yol açabileceği uyarısı yaptı.

Su kıtlığının bir sağlık ve çevre felaketi olarak özellikle çocuklar arasında salgın ve hastalıkların yayılmasına yol açtığını vurgulayan Gazze Şeridi Belediyeler Federasyonu Koordinatörü Hüsnü Muhenna, uluslararası kuruluşlar ve BM kurumlarına, Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerindeki su krizini çözmek için acilen müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'deki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) daha önce yaptığı açıklamada, "İnsanlara yeterli derecede su bulunmuyor. Artık hayatta kalmak büyük mücadeleler istiyor. Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyon ve altyapı ciddi anlamda tehlike saçtığı için kişisel temizlik ve içme suyunda dahi deniz suyu kullanılmak zorunda. Filistinli çocukların günlük 6 veya 8 saati gıda ve su taşımakla geçiriyor. Çocuklar genellikle uzak mesafelerden ağır yükler taşıyor." ifadelerine yer vermişti. (İLKHA)