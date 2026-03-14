Gazze'de son 48 saatte 7 şehit

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 658'e, yaralı sayısı bin 754'e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından Mart ayının başından bu yana 91 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 234'e, yaralı sayısı 171 bin 852'ye ulaştı.