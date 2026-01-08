Gazze'de son 48 saatte 1 şehit

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, yaralı sayısı bin 206'ya yükseldi. Ayrıca enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 395'e, yaralı sayısı 171 bin 287'ye ulaştı.