Gazze'de son 48 saatte 1 şehit

Gazze'de son 48 saatte 1 şehit

Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı 425'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, yaralı sayısı bin 206'ya yükseldi. Ayrıca enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 395'e, yaralı sayısı 171 bin 287'ye ulaştı.

