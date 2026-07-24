  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savcı Sayan'dan Özgür Özel'in yeni partisine sert çıkış: "Ekrem İmamoğlu'nun muhafız alayını kuruyorlar" Turizm sektörü için 6 Milyar lira kaynak ayrıldı Kişi başı 3 bin 500 lira destek Ahbap’ın “ahbapları” ifade verecek Ankara'da film gibi operasyon! 2 milyon lirayı çalan şüpheliler 2 saatte yakalandı Hepiniz oradaydınız! Ali Karahasanoğlu'ndan özeleştiri çağrısı PKK’lı Teröristler af mı ediliyor? Murat Alan araştırdı ve yazdı İran artık oyuna gelmiyor! NYT: "ABD'nin ateşkes teklifini reddetti" Ok gibi bariyere saplandı! Ölü ve yaralılar var 24 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 24 Temmuz 2004: Said Çekmegil’in vefatı (Mütefekkir-Yazar)
Dünya Gazze'de son 24 saatte 6 şehit
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 6 şehit

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gazze'de son 24 saatte 6 şehit

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırısında yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirirken, enkaz alanlarında 1 kişinin cenazesine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 311'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirdi. Enkaz alanlarında yürütülen arama çalışmalarında ise 1 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 185'e, yaralı sayısı 3 bin 816'ya ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 311'e, yaralı sayısı 173 bin 924'e yükseldi.

İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!
İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!

Gündem

İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!

Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...
Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...

Dünya

Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...

ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi
ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi

Gündem

ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi

İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"
İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

Gündem

İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23