  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güney Kore'de tarihi hesaplaşma: İdam isteniyordu, müebbet aldı! Halkın iradesine kastetmişti Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı Baştan sona yerli ve milli Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! Trump Gazze’ye neşter vuruyor: 5 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Uygur Türkleri adım adım yok ediliyor! Dünya bu kanıtlara gözünü kapayamaz Okullardaki Ramazan sevinci seküler azgın azınlığı kudurttu Komisyon raporu kabul edildi! Devletin aklı milletin vicdanı Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 506 milyon TL idari para cezası uygulandı Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Dünya Gazze'de son 24 saatte 2 şehit
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 2 şehit

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze'de son 24 saatte 2 şehit

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 2 kişi şehit oldu, 4 kişi yaralandı.

Siyonist İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e, yaralı sayısı bin 630'a yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 69'a, yaralı sayısı 171 bin 728'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar
Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

Gündem

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!
İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

Dünya

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!
İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

Gündem

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler!
Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler!

Gündem

Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23