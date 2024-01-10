Gazze'de son 24 saatte 147 şehit! Yaralı sayısı 60 bine yaklaştı

Siyonistlerin bombardımanında son 24 saatte 147 sivil şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, katillerin saldırılarında bugün 243 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında olduğu belirtilirken, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

60 bine yakın yaralı, 25 bine yakın şehit!

Öte yandan son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'ya yükseldiği ifade edildi.