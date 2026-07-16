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Dünya Gazze'de son 24 saatte 12 şehit
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 12 şehit

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Gazze'de son 24 saatte 12 şehit

Çocuk katili İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 12 Müslüman şehit oldu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının bin 123’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 800’e, yaralı sayısının da 3 bin 616’ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 246’ya, toplam yaralı sayısının da 173 bin 727’ye ulaştığı bildirildi.

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