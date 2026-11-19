İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 8 sivilin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, 1 sivilin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı, daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan iki sivilin de tedavi gördükleri hastanede öldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 662'ye yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 851’e, yaralı sayısının da 6 bin 7'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 74 bin 715'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 176 bin 139'a ulaştığı aktarıldı.