Gazze'de şehit sayısı 73 bin 58’e yükseldi

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde insani durum ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail askerlerinin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saatte hastanelere 4 cenaze ve 8 yaralı getirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 45’e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 786’ya, yaralı sayısının da 3 bin 380’e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 58’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 488’e ulaştığı aktarıldı.