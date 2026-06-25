Gazze’de şehit sayısı 73 bin 43’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesi ile 15 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 31’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 785’e, yaralı sayısının da 3 bin 309’a yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 43’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 417’ye ulaştığı aktarıldı.