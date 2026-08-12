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Dünya Gazze'de şehit sayısı 73 bin 388’e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 388’e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gazze'de şehit sayısı 73 bin 388’e yükseldi

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 388’e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 259'a, yaralı sayısı 4 bin 148’e ulaştı. Bulunan toplam ceset sayısı ise 808 olarak açıklandı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 388’e, yaralı sayısı 174 bin 259’a yükseldi.

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