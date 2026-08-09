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Dünya Gazze’de şehit sayısı 73 bin 386’ya yükseldi
Dünya

Gazze’de şehit sayısı 73 bin 386’ya yükseldi

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Gazze’de şehit sayısı 73 bin 386’ya yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Müslümanların sayısı 73 bin 386'ya çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri yeni saldırıda, diğeri daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cenazesi enkazdan yeni çıkarılan 2 kişinin naaşı ile 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1258 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 139 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 386'ya, yaralı sayısının 174 bin 250'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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Yorumlar

Ibrahim

Şehitliğiniz mübarek olsun. Dünya aklıyla siz kaybettiniz görünse de ahiret aklı ile siz kazandınız. Asıl kaybedenler, sizler “Allah Teala rızası için yardım edin” diye çığlık attığınızda üç maymunu oynayan tuzu kuru tıkırı yerinde dünya ehli ahir zaman Müslümanları!!! olduk. Zalimler için yaşasın cehennem
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