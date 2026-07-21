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Dünya Gazze'de şehit sayısı 73 bin 293’e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 293’e yükseldi

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IHA Giriş Tarihi:

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Gazze'de şehit sayısı 73 bin 293’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 sivilin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı 73 bin 293’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9 sivilin hayatını kaybettiği ve 42 sivilin yaralandığı belirtilirken, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının bin 168’e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 802’ye, yaralı sayısının da 3 bin 798’E ulaştığı kaydedildi.

 

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 73 bin 293’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 906’ya ulaştığı aktarıldı.

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