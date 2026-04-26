Gazze'de şehit sayısı 72 bin 587’ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenazenin ve 11 yaralının ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 811, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 761, yaralı sayısının da 2 bin 278’e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 587’ye, toplam yaralı sayısının da 172 bin 381’e ulaştığı bildirildi.