  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gyurov ülkenin geçici başbakanı: Seçimler için hazırlık başladı Oysa 5 ay önce zam yapmışlardı! Yetmedi İBB yine zam talep etti Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler... Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor? 1 değil 2 değil 3 değil… CHP’nin seçim araçları Aziz İhsan Aktaş’tan Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı Kurtulmuş’tan CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Anayasaya aykırı, kabul edilemez! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’ Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Yerel Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi
Yerel

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi

Gazze Şeridi'nde Siyonist İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 49'a yükseldi.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 49'a, yaralı sayısı 171 bin 691'e ulaştı.

İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne? Çıban başı Netanyahu
İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne? Çıban başı Netanyahu

Dünya

İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne? Çıban başı Netanyahu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi!

Kapı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz!
Kapı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz!

Dünya

Kapı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz!

Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda
Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda

Aktüel

Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23