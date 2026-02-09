Gazze'de şehit sayısı 72 bin 32'ye yükseldi

  • İSTANBUL
Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72 bin 32'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeni ile 10 yaralının getirildiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 581'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 717'ye, yaralı sayısının da bin 553'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 32'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 661'e ulaştığı aktarıldı.

