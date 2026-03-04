  • İSTANBUL
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 117'ye yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 117'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 117'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde katil İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 72 bin 117'ye yükseldi.

Siyonist İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 633'e, yaralı sayısı bin 703'e yükseldi. Enkazdan çıkarılanların sayısı ise 753 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 117'ye, yaralı sayısı ise 171 bin 801'e ulaştı.

Yorumlar

Hakan TAŞÇI

Gazze FİLİSTİN UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR Gazze FİLÜSTİN BARIŞI NEREDE?TERÖRİST İSRAİLİN KUKLASI YALANNCI TRUMP Hani savavaşları bitirecektin.YENİ SAVAŞILAR AÇIP KATLİAMLAR YAPIYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUN.AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE DİĞERLERİNDEN DAHA BERBATSIN
