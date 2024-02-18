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Gündem Gazze'de şehit olan evladına veda eden annenin sözleri tüyleri diken diken etti
Gündem

Gazze'de şehit olan evladına veda eden annenin sözleri tüyleri diken diken etti

Yeniakit Publisher
2024-02-18 11:07:00 -

İşgalci İsrail'in insani yardımları engelleyerek halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 28 bin 858'e yükseldi.

Tarihin en korkunç soykırımının ortasında İslam aleminin yalnız başına bıraktığı Filistinli Müslümanların sarsılmaz imani duruşu, vahşetin yaşandığı bölgeden gelmeye devam ediyor.

ŞEHİT ANNESİNİN FERYADI: BİZ ANCAK ALLAH'IN RAZI OLACAĞI ŞEYLERİ SÖYLERİZ

Gazze'de bir anne, işgalci İsrail ordusunun saldırısında şehit olan evladına böyle veda etti:

"Biz, ancak Allah'ın razı olacağı şeyleri söyleriz. Ya Rabbi, evladımı sana emanet ediyorum."

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