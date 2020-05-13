  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet 'firik'

Filistin mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan "firik", abluka altındaki Gazze'de ramazan sofralarını süslüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:44:00 -
Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet 'firik'

Filistin mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan "firik", abluka altındaki Gazze'de ramazan sofralarını süslüyor.

Yeşilken koparılıp kurutulmuş buğday taneleriyle hazırlanan firik çorbası ve pilavı, geleneksel Filistin mutfağının, özellikle de ramazan sofralarının en önemli unsurları arasında yer alıyor.

Firik üretimi Filistin halkının geleneksel mesleklerinden biri olarak biliniyor.

Geçmişten günümüze gelen lezzet

AA muhabirine konuşan 75 yaşındaki Filistinli Fatma Kadih, çocukluğundan beri firik yaptığını ve bunun kendisine annesinden miras kaldığını söyledi.

Firiğin ailesi için geçmişte ve günümüzde temel ramazan yemeklerinden biri olduğunu belirten Kadih, birkaç yıl öncesine kadar aile henüz küçükken firik üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktardı.

Kadih, "Eskiden ürettiğimiz firik aileye yetiyordu, artanını da satıyorduk. Ancak şimdi çocuklarımız ve torunlarımız oldu, aile büyüdü. Artık ürettiğimiz sadece ailenin ihtiyaçlarını karşılar hale geldi." dedi.

Geleneksel yöntemlerle elle yapılan firiğin lezzetli tadını koruduğunu söyleyen Kadih, bu özelliğin yeni yöntemlerle yapılan firikte bulunmadığını ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı