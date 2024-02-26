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Gündem Gazze'de prematüre bebeklerin hayatı tehlikede!
Gündem

Gazze'de prematüre bebeklerin hayatı tehlikede!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 22:36:00 -

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den beri aralıksız olarak saldırdığı Gazze'de prematüre bebekler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bombardımanın devam ettiği Gazze Şeridi'nde açlık ve soğukla mücadele sürerken, hastanelerde de enerji yokluğu ölümleri beraberinde getiriyor.

Gazze için yapılan çağrılar cevapsız kalırken, Filistin Sağlık Bakanlığı üzen gelişmeyi haber verdi.

Gazze'de onlarca prematüre bebeğin, yetersiz beslenme ve enerji yokluğu sebepleriyle sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Gazze’de bebekler ölüyor!
Gazze’de bebekler ölüyor!

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Gazze’de bebekler ölüyor!
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