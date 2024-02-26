Gazze'de prematüre bebeklerin hayatı tehlikede!
Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den beri aralıksız olarak saldırdığı Gazze'de prematüre bebekler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Bombardımanın devam ettiği Gazze Şeridi'nde açlık ve soğukla mücadele sürerken, hastanelerde de enerji yokluğu ölümleri beraberinde getiriyor.
Gazze için yapılan çağrılar cevapsız kalırken, Filistin Sağlık Bakanlığı üzen gelişmeyi haber verdi.
Gazze'de onlarca prematüre bebeğin, yetersiz beslenme ve enerji yokluğu sebepleriyle sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.