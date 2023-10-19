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Gündem Gazze'de mazlumlar can verirken CHP'li Başkan alem yaptı
Gündem

Gazze'de mazlumlar can verirken CHP'li Başkan alem yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 00:33:00 -
Gazze'de mazlumlar can verirken CHP'li Başkan alem yaptı

İsrail tarafından bombalanan muzlum Filistin halkı canlar verirken CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in rakı keyfi yapması tepki çekti.

Siyonistlerin acımasız saldırısına uğrayan mazlum Filistinliler şehit düşerken, CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in rakı keyfi yapmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Akit yazarı Zekeriya Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de masum siviller İsrail bombaları altında can veriyor. An itibariyle CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve tebaası rakı içip güzelleşiyor. Sırası mı eğlencenin. İnsan gerçekten hayret ediyor." dedi.

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