Gazze'de mazlumlar can verirken CHP'li Başkan alem yaptı

Siyonistlerin acımasız saldırısına uğrayan mazlum Filistinliler şehit düşerken, CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in rakı keyfi yapmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Akit yazarı Zekeriya Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de masum siviller İsrail bombaları altında can veriyor. An itibariyle CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve tebaası rakı içip güzelleşiyor. Sırası mı eğlencenin. İnsan gerçekten hayret ediyor." dedi.