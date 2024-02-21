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Gündem Gazze'de kritik saatler! İşgalci güçler hastaneyi kuşattı
Gündem

Gazze'de kritik saatler! İşgalci güçler hastaneyi kuşattı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 16:04:00 - 2024-02-21 16:15:35
Gazze'de kritik saatler! İşgalci güçler hastaneyi kuşattı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni kuşatma altında tutmasının, hastalar ve sağlık personelinin hayatı için gerçek bir tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nde durumun tahammül edilemez hale geldiğini belirtti.

Hastanede su ve oksijen kesildi

Kudra, İsrail askerlerinin hastaneyi kuşatma altında tutmasının hastalar ve sağlık personelinin hayatı için gerçek bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, jeneratörlerin hizmet dışı kalmasından ötürü hastane genelinde su ve oksijenin kesildiğini aktardı.

Tonlarca tıbbi atığın hastane avlusunda ve binada yığıldığını kaydeden Kudra, sağlık personelinin oksijen ve tıbbi malzeme yoksunluğu nedeniyle hastalara gerekli sağlık hizmetini veremediğini vurguladı.

İsrail askerleri tahliyeyi oyalıyor

Hastanedeki 45 hastanın başka hastanelere nakledildiğini, ancak 110 hastanın hâlen çıkarılamadığını aktaran Kudra, İsrail askerlerinin hastaların tahliyesini oyaladığını belirtti.

Kudra, uluslararası kuruluşlara "hastanenin militarizasyonuna son verilmesi, yeniden faaliyete geçmesi, tüm insani ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulundu.
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Yoğun bakımda 5 hasta öldü

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi'nin yoğun bakımında şu ana kadar 8 hasta yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.

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