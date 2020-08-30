Gazze'de Kovid-19'a yakalanan bir kişi daha hayatını kaybetti

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni tespit edilen vakalarla marttan bu yana görülen toplam vaka sayısının 289'a yükseldiği, iyileşen kişi sayısının ise 72 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele için gerekli tıbbi malzemelerde ciddi sıkıntı çektiğini belirtti.

Yoğun bakım odaları, solunum cihazı ve test kitlerinde ciddi eksikliğin oluştuğunu vurgulayan Maruf, bakanlığın günde 1000 ila 1200 arası Kovid-19 testi yaptığını, bunun da test kitlerinin hızla tükenmesine yol açtığını ifade etti.

Maruf, sağlık malzemelerindeki eksikliğin giderilmesi için tüm kurum ve kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

- Virüsün karantina merkezlerinin dışına sıçraması endişeleri artırdı

Sağlık Bakanlığı, 2 milyona yakın insanın yaşadığı 365 kilometrekarelik alandan oluşan Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yurt dışından ve işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için karantina merkezleri oluşturmuştu.

Dışarıdan gelenler bu karantina merkezlerinde 21 gün boyunca gözlem altında tutulduktan sonra yerleşim bölgelerine gönderiliyordu.

Bu önlem sayesinde Gazze'de uzun süre virüsün yayılması engellense de Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos'ta korkulan haberi açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki bir mülteci kampında yaşayan aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bu gelişme üzerine 24 Ağustos'tan itibaren Gazze Şeridi'nde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karantina merkezleri dışında 27 Ağustos'ta da yeni vakalar tespit edilmesi üzerine sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı.

Uzmanlar, Kovid-19'un karantina merkezleri dışına yayılması nedeniyle Gazze'deki durumun oldukça endişe verici olduğunu dile getiriyor.

Aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

İsrail, 13 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.