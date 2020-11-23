  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazze'de Kovid-19 salgınında korkutan artış sürüyor
Aktüel

Gazze'de Kovid-19 salgınında korkutan artış sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:42:51 -
Gazze'de Kovid-19 salgınında korkutan artış sürüyor

KUDÜS (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 578 Kovid-19 testi yapıldığı bunlardan 689'unun pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 15 bin 457'ye yükseldiği, aktif vaka sayısının da 6 bin 4'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail ablukasına ek olarak Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sektörünün zor günlerden geçtiği Gazze'de 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayının da 69'a yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 92'sinin durumunun ağır olduğu, 9 bin 384 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkili olduğu Gazze'de, 1 Kasım'da toplam vaka sayısı 6 bin 730, aktif vakalar ise 2 bin 383 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu veriler, son günlerde Kovid-19 salgınının Gazze'de ne kadar hızla yayıldığını gözler önüne seriyor.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor ve aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütünden dün yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunulmuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi
Korona Virüs

Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşes..
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?
Gündem

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?

İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, partiden neden istifa ettiğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in neden istifa ..
Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir
Teknoloji

Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akkuyu’da inşaatı süren nükleer santralin Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, “2023’e kadar ilk üniteni..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay