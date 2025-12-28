Gazze’de kış kabusu: Fırtına ve şiddetli yağış çadır kentleri vurdu!

İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle yerinden edilen milyonlarca Filistinli, şimdi de doğa şartlarıyla amansız bir savaşa girdi. Gazze Şeridi'ni Cumartesi akşamından itibaren etkisi altına alan şiddetli alçak basınç sistemi, bölgedeki insani dramı felaket boyutuna taşıdı. Kuzeyden Han Yunus'a kadar uzanan geçici barınma alanlarında binlerce çadır su altında kalırken, dondurucu soğuk ve fırtına barınma imkanlarını tamamen devre dışı bıraktı. Yıkım altındaki şehirde, sadece naylon ve bez parçalarıyla hayata tutunmaya çalışan aileler için kış mevsimi, açlık ve bombardımanın yanına bir de "soğuk ölümü" ekledi.

Gazze Şeridi, kış mevsiminin başından bu yana etkili olan üçüncü şiddetli alçak basınç sisteminin etkisi altında. Cumartesi akşamından itibaren etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtınalı rüzgarlar, abluka ve yıkım altında yaşam mücadelesi veren on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin şartlarını daha da zorlaştırdı.

Sahadaki tanıklıklara göre, binlerce çadır su altında kaldı ya da şiddetli rüzgar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Özellikle Gazze’nin kuzeyi, orta kesimleri ve Han Yunus çevresinde kurulan geçici kamplarda, barınma imkanları neredeyse tamamen çöktü.

Çadırların büyük bölümü ince naylon ve bez malzemeden oluştuğu için yağmur sularına ve soğuk hava koşullarına karşı koruma sağlamıyor.

HAN YUNUS SAHİLİNDE KURULU KAMPLAR DENİZ TEHDİDİ ALTINDA

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, sahil şeridi boyunca kurulan yüzlerce çadır, alçak basınçla birlikte yükselen deniz seviyesi ve kuvvetli dalgalar nedeniyle su altında kaldı. Deniz taşkınları, zaten sınırlı olan eşyaların ve yardım malzemelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yerinden edilen Filistinliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere binlerce kişinin geceyi açıkta ve ıslak zeminde geçirmek zorunda kaldığını, ısınma ve kuru gıda imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirtiyor.

METEOROLOJİ UYARIYOR, ANCAK KORUNMA İMKANI YOK

Filistin Meteoroloji Dairesi, rüzgar hızının tehlikeli seviyelere ulaşabileceği, sel oluşumları ve kaygan zemin riskinin artacağı yönünde uyarılarda bulundu. Ancak Gazze’de yaşayan siviller için bu uyarılara karşı alınabilecek fiili bir önlem imkanı bulunmuyor.

Uzmanlar, mevcut çadırların uluslararası standartların çok altında olduğunu, İsrail’in sınır kapılarını kapalı tutması ve barınma malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle daha dayanıklı çadırlar, prefabrik yapılar ve temel altyapı ekipmanlarının bölgeye sokulamadığını vurguluyor.

ATEŞKESE RAĞMEN İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim’de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze’deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi. İsrail’in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Meteoroloji uzmanları, pazartesi gününden itibaren yeni ve daha etkili bir alçak basınç sisteminin Gazze’yi vurmasının beklendiğini belirtiyor. Bu durum, halihazırda barınaksız kalan on binlerce Filistinli için felaket riskinin büyüdüğüne işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip edildi. Abluka ve yardım engelleri devam ettiği sürece, doğal hava koşulları dahi Gazze’de ölümcül bir tehdide dönüşüyor.

{relation id:1972212 slug:'ateskes-aldatmacasi-26-bin-yardim-tiri-sinirda-curudu'}

{relation id:1972212 slug:'ateskes-aldatmacasi-26-bin-yardim-tiri-sinirda-curudu'}

{relation id:1972203 slug:'rusyadan-gecici-ateskes-onerisine-ret-temel-nedenler-cozulmeden-silahlar-susmayacak'}

{relation id:1971980 slug:'suudi-arabistan-ile-urdun-gazze-ateskesinin-ikinci-asamasini-ele-aldi'}

{relation id:1971980 slug:'suudi-arabistan-ile-urdun-gazze-ateskesinin-ikinci-asamasini-ele-aldi'}

{relation id:1971745 slug:'israil-yine-sozunde-durmadi-ateskesi-kanla-deldi-gazzede-helikopter-ve-topcu-sesleri-susmuyor'}