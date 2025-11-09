  • İSTANBUL
Gündem Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!
Gündem

Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!

Gazze Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bölgede yaşanacak insani felaketin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 2 yıl süren siyonist soykırım saldırılarının ardından altyapısı tamamen çöken kentin, soğuk ve yağmurlu günlere hazırlıksız yakalandığı vurgulandı.

Belediye, “Gazze, altyapıdaki büyük yıkım ve kitlesel göç sebebiyle ağır bir insani felaketin eşiğindedir. Kış aylarının başlamasıyla durum daha da kötüleşebilir.” ifadelerini kullandı.

Sel, soğuk ve açlık tehdidi büyüyor!

 

Gazze Belediyesi, şehirde kanalizasyon sistemlerinin çöktüğünü, yağmurla birlikte sel ve taşkın riskinin arttığını, on binlerce ailenin çamur içinde yaşamak zorunda kaldığını belirtti.

Belediye ekiplerinin, mevcut imkânlarla halkı korumak için mücadele ettiği ancak malzeme ve yakıt sıkıntısının çalışmaları kısıtladığı bildirildi.

 

288 Bin Aile Sokakta!

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, “Gazze’de 288 bin aile evsiz kaldı. İnsanlar açık alanlarda, harabeler arasında yaşam mücadelesi veriyor.” dedi.

Sevabite, ateşkes anlaşmasında 300 binden fazla çadır ve prefabrik barınma biriminin bölgeye sokulması maddesi yer almasına rağmen, işgalci İsrail’in bu insani hükmü dahi çiğnediğini ifade etti.

 

Geçen kış binlerce çadır uçtu!

Belediye, geçtiğimiz kış yaşanan dramı hatırlatarak, “Yağmur ve rüzgâr, binlerce çadırı yerle bir etti. On binlerce aile eşyalarını, battaniyelerini çamur içinde kaybetti.” açıklamasında bulundu.

Eylül sonunda yapılan tespitlere göre, Gazze’deki 135 bin çadırdan 125 bini yıkıldı, kalanların ise yüzde 93’ü barınmaya elverişli değil.

 

Siyonist saldırılar durdu ama zulüm sürüyor!

Her ne kadar saldırılar durdurulmuş görünse de, Gazze halkı hâlâ açlık, yoksulluk ve ölümle yüz yüze.

Dünya Bankası verilerine göre, saldırılar Gazze halkını tam bir yoksulluğa sürükledi.

Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim’den bu yana işgalci rejimin ihlalleri sonucu 241 Filistinli şehit olurken, 619 kişi yaralandı.

