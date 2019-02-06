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Gazze’de kanser hastaları 'yavaş ölüm' tehdidi altında

Katil İsrail'in ablukası altında yaşamın sürdürülmeye çalışıldığı Filistin'de kanser hastaları sağlık sektöründeki kısıtlı imkanlar ve tıbbi ekipman yetersizliği gibi nedenlerle yaşam mücadelesi veriyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:42

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, abluka altındaki Gazze’de 8 bin 500’den fazla kişinin kanser olduğu ve tedavilerinin önündeki engellerin gün geçtikçe arttığını açıkladı.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin, Dünya Kanser Günü münasebetiyle hazırladığı raporda, “Gazze’de 8 bin 515 kanser hastasının tedavisinin önündeki engeller katlanarak artıyor” ifadesine yer verildi.

Yıllardır İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi verilen Gazze Şeridi’nde sağlık sektöründeki kısıtlı imkanlar, tıbbi ekipman, tanı cihazı ve ilaçların yetersizliğine dikkat çekilen raporda, bu durumun kanser hastalarının psikolojik ve fiziksel sıkıntılarını da katlayarak artırdığı vurgulandı.

Raporda, hastaların tedavi için gerekli kemoterapi ilaçlarının kısıtlı olduğu, ışın tedavisi için bölge dışına çıkmak zorunda kalan hastaların da seyahatlerinde karşı karşıya kaldığı engellere işaret edildi.

Kanser hastaları gözaltına alınıyor

Raporda ayrıca, Gazze’deki kanser hastalarının yüzde 38’inin bölge dışında gerekli olan tedaviden mahrum bırakıldığı belirtilirken, 2018 yılı boyunca kanser hastalarının yüzde 5’inin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre ise, Gazze’de kanser hastalarının 608’i çocuk, 4 bin 705’i kadınlardan oluşuyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:42
  1. El-Mizan İnsan Hakları Merkezi
  2. Gazze
  3. kanser
  4. Dünya Kanser Günü
  5. İsrail ablukası
  6. Gazze Şeridi
  7. tıbbi ekipman
  8. Filistin Sağlık Bakanlığı
  9. ışın tedavisi

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