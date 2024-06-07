Gazze'de her 10 çocuktan 9'u kıtlıkla mücadele ediyor!

Yeni rapor, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının yıkıcı etkisine odaklanarak dünya genelinde çocuk gıda yoksulluğunu inceliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e göre Gazze'deki çocukların yaklaşık yüzde 90'ı beslenmeden yoksun ve "hayatta kalma, büyüme ve gelişmelerine" yönelik "ciddi" tehditlerle karşı karşıya.

UNICEF tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gıda ve sağlık sistemlerinin çökmesine neden olan yıkıcı etkisini gözler önüne sererken, geçen yılın Aralık ayı ile bu yılın Nisan ayı arasında her 10 çocuktan birinin "günde iki ya da daha az gıda maddesiyle" hayatta kaldığını ortaya koydu.

"Beslenme yoksunluğunda dehşet verici bir tırmanış" olarak tanımlanan raporda, Şubat ayında çocukların yüzde 65'inin "sadece bir ya da hiç gıda grubu” içermeyecek şekilde beslendiğini ve bunun geçen yılın Aralık ayının ilk yarısına göre altı kat arttığı da vurgulandı.

İsrail, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardım malzemelerine herhangi bir sınırlama getirmediğini söylüyor ve operasyonlarının verimsiz olduğunu söyleyerek teslimatların yavaş olmasından Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutuyor.

Ancak Gazze'de kıtlığın baş göstermesi ve bazı çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölmesi, İsrail'in en sadık müttefiklerinin bile gıda girişi için daha fazlasını yapması yönündeki baskılarını arttırdı.

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UNICEF raporunda, gıda sistemlerini tahrip eden ve "ticari malların ve insani yardım malzemelerinin ithalatına ciddi kısıtlamalar" getiren askeri harekatın "milyonları ihtiyaç duydukları gıda, su ve yakıttan mahrum bıraktığı" belirtildi.

Küresel yoksunluk

Çocuklarda Gıda Yoksulluğu başlıklı rapor: Erken çocukluk döneminde beslenme yoksunluğu başlıklı rapor, 100 ülkede dünyanın en küçük çocukları arasındaki gıda yoksulluğunu mercek altına aldı.

Rapor, beş yaşın altındaki her dört çocuktan birinden fazlasının "şiddetli" gıda yoksulluğu içinde yaşadığı, yani 180 milyondan fazlasının büyüme ve gelişimleri üzerinde olumsuz etkilerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Şiddetli gıda yoksulluğu içinde yaşayan çocukların yüzde 65'i sadece 20 ülkede yaşıyor. Etkilenen çocukların yaklaşık 64 milyonu Güney Asya'da, 59 milyonu ise Sahra altı Afrika'da bulunuyor.

Çocukların yarısından fazlasının çatışma ve doğal afetler nedeniyle gıda yoksulluğu yaşadığı Gazze ve Somali'deki duruma atıfta bulunan rapor, çocukların "yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme riski" altına girme hızının altını çiziyor.

Raporun başyazarlarından Harriet Torlesse AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ne yapılması gerektiğini bildiğimiz günümüzde ve çağımızda bu durum şok edici" dedi.

Sağlıklı gelişim için asgari beslenme çeşitliliğini karşılamak amacıyla çocukların UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kullanılan beslenme çeşitliliği puanıyla tanımlanan sekiz gıda grubundan en az beşinden gıda tüketmeleri gerekiyor.

Bu gruplar arasında anne sütü, yumurta, süt ürünleri ve et, kümes hayvanları ve balık yer almaktadır.

UNICEF Başkanı Catherine Russell rapora eşlik eden bir açıklamada, günde sadece iki besin grubunu tüketen çocukların ağır yetersiz beslenme türlerine maruz kalma ihtimalinin yüzde 50'ye kadar daha yüksek olduğunu söyledi.

Yetersiz beslenme, ölümcül olabilen anormal derecede zayıf olma durumu olan bir deri bir kemik kalmaya yol açabilir. Bu çocuklar hayatta kalsa ve büyüse bile, "kesinlikle gelişemiyorlar. Bu yüzden okulda daha az başarılı oluyorlar" diye açıklıyor Torlesse.

"Yetişkin olduklarında iyi bir gelir elde etmekte zorlanıyorlar ve bu da yoksulluk döngüsünü bir nesilden diğerine aktarıyor" dedi.

Ajans, dünya genelinde krizin ele alınmasında "son on yılda yavaş ilerleme" kaydedildiğini belirtti ve en savunmasız çocuklar için daha iyi sosyal hizmetler ve insani yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: Mepa News