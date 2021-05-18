  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üsküdar’da denizin dibi görüntülendi! Bakın neler çıktı
TBMM'de korkutan olay! Aniden patladı
Komşuda son bilanço açıklandı
Ali Baba'dan dev yatırım
Gündem Gazze'de göz yaşları sel oldu! 6 yaşındaki kız çocuğu böyle kurtarıldı
Gündem

Gazze'de göz yaşları sel oldu! 6 yaşındaki kız çocuğu böyle kurtarıldı

Dünyanın her yerinden gelen tepkilere rağmen katil İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yapılan hava saldırılarında, dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Çevredekiler göz yaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:21:00 - 2021-05-18 13:25:22

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Dün düzenlenen hava saldırılarında evleri bombalanan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, sivil savunma ekipleri tarafından 7 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail saldırıları sırasında başka bir küçük kızın ise dua ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Gazze’de can kaybı 212’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs’tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61’i çocuk, 36’sı kadın olmak üzere 212’ye, yaralıların sayısının ise bin 400’e yükseldiği aktarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..
Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!
Dünya

Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, işgalci siyonist İsrail savaş gemisini roketle vurdu.
Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı
Dünya

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay