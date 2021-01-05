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Aktüel Gazze'de "gerekli test stoğunun tükenmesi yenidoğan hayatını tehdit ediyor" uyarısı
Aktüel

Gazze'de "gerekli test stoğunun tükenmesi yenidoğan hayatını tehdit ediyor" uyarısı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:17:26 -
Gazze'de "gerekli test stoğunun tükenmesi yenidoğan hayatını tehdit ediyor" uyarısı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Fenilketoüri (PKU) tarama testlerinin tükenmesi nedeniyle yenidoğan hayatını tehdit eden riskler konusunda uyardı.

Bakanlığa bağlı Destekleyici Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eymen el-Halebi yaptığı açıklamada, "PKU tarama testi stokunun tükenmesinin ardından yenidoğan sağlığı konusunda oluşacak muhtemel olumsuz etkilere karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyüme, beyin ve bilişsel gelişime yönelik gerekli aminoasit düzeyini belirlemek için doğumdan sonraki ilk haftada bebeklere muayene yapıldığını kaydeden Halebi, yenidoğan için teşhis ve tarama sürecinin geciktirilmesinin, zihinsel gerilik dahil çocuk sağlığı konusunda ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Halebi ayrıca, ilgili kurumlara "söz konusu tarama testinin bir an önce temin edilmesi" çağrısında bulundu.


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