  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Toplumsal refah artışı için ne gerekiyorsa yapacağız

Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'

DEM Parti: Suriye’deki Kürtlerin hakkını da Türkiye savunsun!

ABD’nin yeni filosu ne için hazırlandı! Bakanlığın 6 uçak hamlesi gündem oldu

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Dünyanın en tehlikeli kaçakçılarından biri: Bulup ihbar edene 5 milyon dolarlık ödül

Meriç’ten Çakmak Barajı’na su akışı başladı! Edirne’de stratejik adım

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor
Gündem Gazze'de fırtına nedeniyle çöken bir binanın enkazından 6 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı
Gündem

Gazze'de fırtına nedeniyle çöken bir binanın enkazından 6 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Gazze'de fırtına nedeniyle çöken bir binanın enkazından 6 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'nın Bir en-Necca bölgesindeki binanın, 3 gündür devam eden şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle çöktüğü belirtildi.

GAZZE (AA) - Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, kuzeydeki Cibaliya kentinde daha önce İsrail bombardımanında zarar görmüş bir binanın şiddetli fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'nın Bir en-Necca bölgesindeki binanın, 3 gündür devam eden şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, Bedran ailesine ait binanın enkazından 6 kişinin naaşını çıkardığı aktarıldı.

AA'ya konuşan sağlık alanından bir kaynağa göre, Gazze'de fırtına nedeniyle 10 Aralık Çarşamba gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23