Gazze’de engelleri kaldır kampanyasına büyük ilgi

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Akit ve İHH’nın Gazze’deki mazlumların yarasını sarmak için başlattığı tekerlekli sandalye kampanyasına yönelik destek çığ gibi büyüyor. Musevi asıllı işadamı Doğan Kasadolu’dan, Gazzeli mazlumlar için başlatılan kampanyaya hoş bir jest geldi. Filistin’deki barışçıl gösterilerde sakat kalan Gazzeli mazlumların dramına duyarsız kalmayan Kasadolu, bir adet tekerlekli sandalye parasını için gerekli olan ücreti İHH yetkililerine teslim etti. Örnek olmak maksadıyla bağışta bulunduğunu belirten iş adamı Doğan Kasadolu, Filistin’deki drama duyarsız kalınmaması gerektiğin kaydetti. Kampanyaya olan ilgi her geçen gün çığ gibi büyürken, 3072’ye “SANDALYE” yazıp kısa mesaj gönderen vatandaşlarımız 5 TL bağışta bulunabilirler.

Akan kan dursun

Yerli ve milli medyanın sembol kuruluşu Akit Medya Grubu ve dünya mazlumlarının umudu İHH’nın ortak başlattığı kampanyaya ilgi her geçen gün artıyor. Gazzeli mazlumlara umut olacak olan kampanyaya bir destek de Musevi asıllı işadamı Doğan Kasadolu’dan geldi. Filistin’e yönelik gerçekleştirilen saldırılarda sakat kalan mazlumlar için bir tekerlekli sandalye bağışlayan Kasadolu gerekli olan ücreti İHH yetkililerine elden teslim etti. Filistinlilerin yaşadığı drama duyarsız kalmadığını belirtmek için bağış yaptığını kaydeden Kasadolu, “Çam sakızı çoban armağanı bir tane sandalye ile başladık. İlerde çoğaltacağız. Bir dostluk, bir el uzatıyorum. Peşimden gelsinler. Şu akan kan dursun. Günah değil mi bu insanlara. Ben örnek olsun diye bu bağışı naçizane bulundum” dedi. Akit ve İHH’yı tebrik ettiğini kaydeden Kasadolu, “İki kuruluşun, örnek projesini canı gönülden destekliyorum. Dünya da ses getirecek bir aktivite” ifadelerini kullandı.

“SANDALYE” yaz 3072’ye gönder

Öte yandan; Akit ve İHH’nın ortaklaşa başlattığı, tekerlekli sandalye kampanyasına ilgi her geçen gün artıyor. İsrail’in saldırıları sonucu sakat kalan Gazzeli kardeşlerimize umut olmak için bağışta bulunan okuyucularımız, ensar muhacir kardeşliğinin en mümtaz örneğini sergiliyor. Sizlerden gelecek yardım elini bekleyen kardeşlerimize bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, “SANDALYE” yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 Türk Lirası bağışta bulunabilirler.