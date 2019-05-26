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Gazze'de en az 100 bin kanatlı hayvan telef oldu!

Filistin'de senenin bu döneminde uzun süreden beri ilk kez böyle şiddetli sıcaklar yaşanıyor. Sıcak dalgası Gazze'de tarım ve hayvancılık alanında da önemli zarara neden oldu.

26 Mayıs 2019 Pazar 00:46
Gazze'de en az 100 bin kanatlı hayvan telef oldu!

Filistin'de senenin bu döneminde uzun süreden beri ilk kez böyle şiddetli sıcaklar yaşanıyor. Sıcak hava dalgası Gazze'de tarım ve hayvancılık alanında da önemli zarara neden oldu.

Tarım Bakanlığı son iki günde sıcak dalgasının Gazze'deki çiftçilere ve özellikle tavukçulara yarım milyon dolar zarara vesile olduğunu dile getirdi.

Tarım Bakanı Vekili İbrahim El-Kudre, Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada sıcak dalgasının Gazze'nin değişik bölgelerinde hem et hem de yumurta tavuklarına, hindilere ve tavşanlara ciddi anlamda zarar verdiğini ifade etti.

El-Kudre, bakanlığın oluşturduğu komisyonun yaptığı tespitlere göre farklı kümes hayvanları türlerinden en az 100 bin tanesinin telef olduğunun anlaşıldığını, bunun da maddi zararının yarım milyon dolar civarında olduğunu söyledi. Bu miktarın Gazze'deki çiftçiler açısından önemli bir miktar olduğunu, çünkü Gazze çiftçisinin çok zor şartlarda ve düşük kazançla işini yürütebildiğini dile getirdi.

El-Kudre, Tarım Bakanlığı'nın özellikle tavukçuları yönlendirmek ve sıcaklardan asgari düzeyde etkilenmelerini sağlamak için oluşturduğu ekiplerin sıcak hava dalgasının vurduğu Perşembe sabahından itibaren sahada çalışmalar yaptıklarını ve bu ekiplerin sıcaklar düşünceye kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : Filistin Enformasyon Merkezi

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:46
  1. Filistin
  2. Sıcak hava dalgası
  3. Tarım Bakanı Vekili İbrahim El-Kudre
  4. Gazze

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah52 dk önce
    "Sana ne kötülük gelirse kendindendir."Nisa 79, demek ki Gazzeliler bir haltlar yemişler.

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