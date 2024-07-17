Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım! Son saldırılarda 81 sivil şehit oldu
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794'e yükseldi.
Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 285 gündür devam ederken Han Yunus ve Nuseyrat'a sığınan sivilleri de hedef alıyor.
Son saldırılarda 81 şehit!
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 4 saldırı düzenlediğini, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 198 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 794'e, yaralıların sayısının 89 bin 364'e yükseldiği kaydedildi.