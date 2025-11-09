  • İSTANBUL
Gazze'de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var
Dünya

Gazze’de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze’de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var

Gazze Şeridi’ndeki çocuklar, savaşın ardından enkaza dönen okullarda yeniden eğitime başladı. Yaklaşık 674 bin öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı bölgede, öğrenciler masa ve sıra bulamadıkları için derslerini yerde işliyor. Kapı ve pencereleri kırık, araç gereçleri yetersiz bu sınıflar, savaşın çocuklar üzerindeki ağır yıkımını bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü 2 yıllık yıkıcı savaşın ardından, Gazze Şeridi'nde çocuklar büyük zorluklarla okullarda yeniden ders başı yaptı. Bombaların izlerinin ve yıkımın henüz silinmediği sınıflar, öğrencileri enkaz ve yoksulluk içinde karşılıyor.

Gazze Şeridi’nde çocuklar, bombaların izlerinin henüz silinmediği sınıflara dönmeye başladı. İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü 2 yıllık yıkıcı savaşın ardından öğrenciler, bombardımanda enkaza dönen okullarda yeniden ders başı yaptı. Sınıflarda masa ve sıra bulunmadığı için öğrenciler derslerini yerde oturarak işliyor. Öğretmenler, kapı ve pencereleri kırık, kitap ve araç gereçleri yetersiz sınıflarda, eksik malzemelerle eğitim vermeye çalışıyor. Öğrenciler, tüm zorluklara rağmen, öğretmenlerini dikkatle dinliyor.

"Yaklaşık 30 bin öğrenci UNRWA tarafından işletilen okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlamış durumda"

 

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Sözcüsü Adnan Abu Hasna’ya göre, yaklaşık 30 bin öğrenci UNRWA tarafından işletilen okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlamış durumda. Hasna, diğer öğrencilerin çeşitli yardım kurumları tarafından işletilen okullara gittiğini ve ücretli özel okulların da yeniden açıldığını söyledi. Sözcü, savaş öncesinde yaklaşık 300 bin çocuğun eğitim gördüğü devlet okullarının hala kapalı olduğunu aktardı.

"Saldırıların başlamasından Temmuz ayına kadar 674 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı"

Filistin Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıdan Temmuz 2025’e kadar yaklaşık 674 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı. Bu süre zarfında 17 bin 175 öğrenci hayatını kaybederken, 26 bin 264 öğrenci yaralandı; 928 öğretmen ve idari personel yaşamını yitirirken, 4 bin 400’den fazlası yaralandı. Toplamda 144 okul tamamen yıkıldı ve 165 okul kısmi hasar gördü.

