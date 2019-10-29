Gazze'de çocuk ampute futbol takımı kuruldu

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklardan ampute futbol takımı kuruldu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin gözetiminde kurulan takıma, nisan ayında Gazze'ye gelen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Simon Baker antrenörlük yapıyor.

Komite, takımın Orta Doğu'da "küçük" çocuklardan oluşan ilk ampute futbol takımı olma özelliği taşıdığını belirtiyor.

"Bu sporla gücümü ispat edebilirim"

Ampute futbol takımının oyuncularından 10 yaşındaki Ayşe Abdullah, sol kolunun olmaması ve abluka altında bulunan Gazze'deki kısıtlı imkanlar nedeniyle zor bir çocukluk geçirdi.

Şimdi ise futbol takımında kaleci olarak yerini alan Ayşe Abdullah, bir spor aktivitesi yapabiliyor olmanın sevincini yaşıyor.

Takıma katılarak ve futbol oynayarak büyük bir öz güven kazandığını ifade eden Ayşe Abdullah, "Bu sporla gücümü ispat edebilirim; farklı yeteneklerimi ortaya çıkarabilirim." dedi.

Ayşe Abdullah, ayrıca kendisini geliştirip uluslararası şampiyonlara katılmayı istediğini dile getirdi.

Simon Baker 6 ay boyunca çocukları çalıştıracak

Gazze Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Suheyr Zakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk ampute futbol takımının, Ortadoğu'daki ilk adımlarını Gazze'de atmaya başladığını söyledi.

"Bir bacağı veya bir kolu ampute edilmiş Gazzeli çocukları topluma kazandırmayı ve sosyalleşmelerini sağlamayı hedefliyoruz" diyen Zakut, antrenörleri Simon Baker'in 6 ay boyunca çocukları çalıştıracağını ifade etti.

Gazze'de 5 ampute futbol takımı kurulduğunu ve bunların toplam 60 oyuncusu olduğunu belirten Zakut, ileride uluslararası ampute futbol şampiyonalarına katılabilmeleri için gerekli desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Zakut, Gazzeli çocukların da bu şampiyonalarda ödüller kazanacağı ve ülkelerini gururla temsil edeceği günün hayallerini kurduğunu dile getirdi.