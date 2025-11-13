  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

Rüşvet pazarlığı iddianamede “kreş” olarak ortaya çıktı. Rüşvetin adı “kreşe yardım”

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Milli kumar olur mu? Bahis, Kumar ve Piyango rezaleti bitsin

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı
Dünya Gazze’de can kaybı devam ediyor
Dünya

Gazze’de can kaybı devam ediyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze’de can kaybı devam ediyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes ilanından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 260'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a, yaralı sayısı 632'ye yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 187'ye, yaralı sayısı ise 170 bin 703'e yükseldi.

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı
Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Gündem

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu
Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu

Gündem

Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu

İtalyan gazetecilerden Gazze çağrısı! AB ve hükümete çağrı yapıldı
İtalyan gazetecilerden Gazze çağrısı! AB ve hükümete çağrı yapıldı

Yerel

İtalyan gazetecilerden Gazze çağrısı! AB ve hükümete çağrı yapıldı

Bakan Fidan’dan net mesaj! "Gazze, Filistin’in bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır"
Bakan Fidan’dan net mesaj! “Gazze, Filistin’in bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır”

Gündem

Bakan Fidan’dan net mesaj! “Gazze, Filistin’in bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara "Yazıklar Olsun" diye seslendi
Gündem

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp suçlarından tutuklu bulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23