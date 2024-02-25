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Dünya Gazze'de can kaybı 29 bini aştı
Dünya

Gazze'de can kaybı 29 bini aştı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 13:11:00 -
Gazze'de can kaybı 29 bini aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 142 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 692'ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 879'a yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 142 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 692'ye, yaralananların sayısının ise 69 bin 879'a yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte İsrail tarafından 7 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 86 kişinin hayatını kaybettiği 131 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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