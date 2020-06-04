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Aktüel

Gazze’de camiler yeniden ibadete açıldı

Korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında uzun süre kapalı kalan Filistin’in Gazze şehrindeki camiler yeniden ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:11:33 -
Gazze’de camiler yeniden ibadete açıldı

Korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında uzun süre kapalı kalan Filistin’in Gazze şehrindeki camiler yeniden ibadete açıldı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbir amacıyla en az 72 gün kapalı olan Gazze’deki camiler yeniden ibadete açıldı. Camilerin açılışının ardından camilere gideceği için mutlu olan halk camilere akın etti. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maskeler takarak namazlarını kıldı.


Filistin İslami Vakıflar İdaresi aldığı kararlara göre geçtiğimiz 2 hafta boyunca sadece Cuma namazları için camilerin açılmasına izin verdi. Şimdi ise vakit tüm namazların kılınması için ibadete açıldığını açıklandı.


Gazze’de Filistin İslami Vakıflar İdaresi sorumlusu “Uzun zamandan sonra bu açılışı için planladık, tabiki durumları iyice inceledik namazlar gerekli sağlık önlemlerine göre yapılıyor” dedi.


Gazze’de bir caminin imami ise “ korona nedeniyle namazlarımızı her zaman gibi camilerde kılmadık. Zor günler geçti.Çok şükür sonunda bu kutsal mekana dönebildik “ diye konuştu.

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