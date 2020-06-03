  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gazze'de camiler ibadete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:35:17 -
Gazze'de camiler ibadete açıldı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının aldığı kararla ibadete açıldı.

Gazze'nin batısında bulunan El-Halidi Camisinde kılınan sabah namazı sonrasında, cami imamı Hani el-Ali AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin belirlediği şekliyle namazların kılınmaya başlandığını söyledi.

El-Ali, yetkililerin camilerde namazın uzatılmaması ve namaz bitimi sonrasında cemaatin dağılmasını talep ettiğini ifade etti.

Gazze'deki camiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak salgın hastalık nedeniyle bölgede 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 61 vakanın tespit edildiğini açıklamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı