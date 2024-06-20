Gazze'de büyük tehdit

Gazze ve kuzey bölgelerinde gıda ürünlerindeki kıtlık ve temel hizmetlerdeki yoksunluğun yanı sıra evlerin, altyapının yok edilmesi, insani durumu her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü saldırıların yol açtığı kıtlığın izleri, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, okul, hastanelerde görülüyor.

Kıtlık, saldırıların ve yerlerinden edilmeye zorlanmanın ağır yükü altında kalan Filistinli binlerce ailenin arasında adeta bir hayalet gibi dolaşıyor.

Bunlarla birlikte Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı ve insani yardımların büyük ölçüde bölgeye ulaştırıldığı Refah Sınır Kapısı da 7 Mayıs'tan bu yana İsrail işgali altında olması nedeniyle kapalı.

Refah'ın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde olumsuz etkiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İNSANİ YARDIM SAĞLAMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ÇABA YOK"

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abduh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de şu anda açlığın benzeri görülmemiş bir şekilde yaşandığına şahit oluyoruz. Bu süreçte yetişkin erkek ve kadınların yaklaşık 10 ila 15 kilogram arasında kilo kaybı yaşadığını tahmin ediyoruz." dedi.

Abduh, "İnsani yardım sağlamaya yönelik uluslararası çaba yok. Belki de bu durum İsrail politikalarına teslim olma ve ABD yönetiminin, insani yardımların yüzer iskeleden ulaştırılmasına ilişkin açıklamalarının ciddi olduğuna inanma sebebiyle ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kurduğu ancak tahrip olan Gazze'deki "yüzer iskeleye" ilişkin Abduh, şunları söyledi:

"Gazze sahilindeki yüzer iskelenin amacı esasen propaganda. İsrail'e açlık politikasını sürdürme fırsatı vermekten ve bu suçu sona erdirmeye yönelik tüm uluslararası çabaları boşa çıkarmaktan başka bir işe yaramadı."

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskele, birkaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalmıştı.

Filistinli çevreler ise yüzer iskelenin "İsrail ve ABD'nin gizli siyasi çıkarları" için kurulduğuna dikkati çekiyor.

HER 10 ÇOCUKTAN 9'U YETERSİZ BESLENİYOR

Gazze Şeridi'nin kuzey şehirlerindeki açlık krizi uluslararası kurumların hazırladığı raporlara da yansıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 Haziran'daki açıklamasında Gazze'de her 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda sıkıntısı çektiğini, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'nde yaşam riskini artırdığını ifade etti.

Raporda, Gazze'deki durumun, ailelerin çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösterdiğine, bunun da çocuklar açısından vahim sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapıldı.

UNICEF, "çocuklar arasındaki gıda yetersizliğini önlemek için somut adımlar atılması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde Filistinlilerin çoğu kısıtlı miktardaki konserve yiyecekler ya da çevreden topladıkları otlarla karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Yetersiz beslenmenin sonucu olarak son aylarda bölgede gıda eksikliği nedeniyle çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

GAZZE HALKININ YARISI AÇLIK VE ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de nüfusun yarısının yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağının öngörüldüğünü açıkladı.

Griffiths, Sudan ve Gazze'deki çatışmaların kontrolden çıktığını, milyonlarca insanı açlığın eşiğine getirdiğini belirtti.

Hamas ise dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme, besin takviyesi ve aşı eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle insani yardımların ulaşamamasının sonucu olarak şu ana kadar en az 40 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği ifade edildi.

GAZZE HIZLA KITLIĞA DOĞRU İLERLİYOR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite de Gazze'nin hızla kıtlığa doğru ilerlediğini; İsrail ile ABD yönetiminin, saldırıların ağır etkisi altındaki Filistin halkına yardımların ulaşmaması için bir komplo yürüttüklerini ifade etti.

Sevabite, "Kıtlık hayaleti, doğrudan vatandaşların hayatını tehdit ediyor, bu durum başta çocuklar olmak üzere açlık kaynaklı ölümlerde artışın olduğunu gösteriyor. Yetersiz beslenme, besin takviyelerinin olmayışı ve Gazze'ye girişi yasaklanan aşıların eksikliği nedeniyle 3 bin 500 çocuk ölüm tehlikesi altında." dedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü, şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail ve ABD yönetimi, Gazze'de sivillere karşı yürüttükleri soykırım savaşının bir parçası olarak, 2,4 milyon sivili açlığa sürüklemekte, çocuklara ve hastalara yönelik aç bırakma politikasını sürdürmekte, gıda ve ilaç girişini tehlikeli ve insanlık dışı bir şekilde engellemekte ısrar ediyor."

Sevabite, "İşgalci İsrail'in ve ABD yönetiminin siyasi baskı aracı olarak yardım ve gıda girişini engelleme suçu, Gazze'nin tüm bölgelerinde acıların önemli ölçüde artmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.