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Sosyal Medya Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor
Sosyal Medya

Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-13 11:01:00 - 2023-11-13 11:10:38

Amerikalı Hristiyan bir genç kız Filistin katliamından etkilendi. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayarak İslamiyet’i seçti.

Gazze’de yaşanan vahşet kalplerinde bir parça vicdan taşıyan insanları İslam’a çağırıyor. Her gün onlarca batılı şehadet getirerek Müslüman oluyor. Son olarak bir ABD’li genç kız Müslüman olarak Kur’an-ı Kerim okumaya başladı. İşte gözleri dolarak Kuran okuyan genç kızın okuduğu ayetler…

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Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu
Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

Sosyal Medya

Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

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