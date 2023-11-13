Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor
Amerikalı Hristiyan bir genç kız Filistin katliamından etkilendi. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayarak İslamiyet’i seçti.
Gazze’de yaşanan vahşet kalplerinde bir parça vicdan taşıyan insanları İslam’a çağırıyor. Her gün onlarca batılı şehadet getirerek Müslüman oluyor. Son olarak bir ABD’li genç kız Müslüman olarak Kur’an-ı Kerim okumaya başladı. İşte gözleri dolarak Kuran okuyan genç kızın okuduğu ayetler…
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