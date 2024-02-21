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Gündem Gazze'de bilanço her an artıyor! Şehit sayısı 30 bine yaklaştı
Gündem

Gazze'de bilanço her an artıyor! Şehit sayısı 30 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 15:36:00 - 2024-02-21 16:19:46

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği aralıksız saldırılarda şehit olanların sayısı 29 bin 313'e yükseldi.

Saldırılarda son 24 saatte ise 118 Filistinli hayatını kaybetti.

138 gündür süren bombardımanda can kaybı geçen her dakika artıyor.

Soykırım devam ediyor!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırılarda 118 sivil şehit olurken,163 kişi de yaralandı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 313'e, yaralı sayısının ise 69 bin 333'e yükseldiği aktarıldı.

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